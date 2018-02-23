МЧС открыло горячую линию после крупной аварии на Кузбассе

МЧС России организовало горячую линию после аварии с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса, в результате которой погибли 6 человек.

Телефон горячей линии ГУ МЧС России по Красноярскому краю: 8-391-275-16-17, - сообщила пресс-служба ведомства.

Авария произошла около часа ночи (21.00 по мск) на 424-м километре федеральной автотрассы Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области. Столкнулись фура VOLVO из Самарской области и автобус HIGER. Автобус, принадлежащий красноярскому частному предпринимателю, перевозил пассажиров из Красноярска в горнолыжный поселок Шерегеш, уточнили в краевом ГУ МВД.

Предположительно, во время движения занесло заднюю часть автобуса. Автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Погибли 6 человек, среди них водитель фуры, 9 пострадавших были доставлены в больницу. Всего в автобусе находилось 50 человек: 48 пассажиров и два водителя, пишет ТАСС.