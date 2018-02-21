Суд огласил приговор по делу о хищениях на космодроме Восточный

Сегодня в Симоновском суде Москвы завершилось оглашение приговора фигурантам дела о хищении средств при строительстве космодрома Восточный. Суд начал оглашение приговора в 15 февраля. На то, чтобы зачитать приговор полностью, потребовалось пять дней.

Назначенное наказание оказалось чуть более гуманным, чем того требовало обвинение: Сергей Дегтярев получил 8 лет колонии и штраф 1,5 млн. руб., его дочь Евгения, бывший гендиректор Волго-Вятской строительной компании – 4,5 года колонии и штраф 1 млн. руб., бывшие менеджеры компании Александр Базанков и Марат Матуев – 6 и 5,5 лет колонии соответственно и по 1 млн. руб. штрафа каждому. Их защита, как и положено, не согласилась с приговором и выразила намерение его обжаловать, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В результате действий этих «строителей» ущерб составил 1,3 млрд. руб. Уголовные дела на некоторых подрядчиков и субподрядчиков строительства космодрома Восточный были заведены после прокурорских проверок, обвинительные приговоры уже получили 13 человек.

Космодром Восточный строится в Амурской области с 2012 года, первый запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» был успешно произведен 28 апреля 2016 года. Космодром Восточный должен стать первым российским космодромом национального значения, обеспечив нашей стране собственный доступ в космос.