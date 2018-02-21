В Москве по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело

Главное следственное управление СК РФ по городу Москве сообщило о возбуждении уголовного дела по ст. 109 ч. 1 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели ребенка в результате пожара.

Ранее, 20 февраля, сообщалось о пожаре в квартире жилого дома на улице Газопровод в районе Чертаново Южное. Спасателям удалось эвакуировать из огня всех жителей квартиры, в том числе троих детей. Но шестилетний мальчик, получивший сильное отравление угарным газом, скончался в машине «скорой помощи», несмотря на предпринятые врачами меры реанимации.

Сейчас продолжается расследование, назначен ряд судебных экспертиз, призванных установить все обстоятельства и причины случившегося, сообщает пресс-служба Следственного Комитета РФ по Москве.