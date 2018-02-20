В Сирии массированному обстрелу подвергся российский Центр по примирению

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщил, что подвергся сегодня, 20 февраля массированному обстрелу со стороны незаконных вооруженных формирований, пострадавших среди военнослужащих РФ нет.

Кроме того, боевики из пригорода Дамаска Восточной Гуты вели огонь по жилым кварталам. В результате есть серьезные разрушения и жертвы среди мирных жителей.

В течение суток произошло 6 обстрелов жилых районов Дамаска, в результате которых было выпущено 14 мин. есть информация о 9 раненых мирных жителях.

Ранее в российском МИД сообщили о гибели и ранениях "нескольких десятков" российских граждан в ходе боестолкновений в Сирии.