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В Калининградской области девушка умерла, не дождавшись помощи от врачей

20 февраля 2018, 21:57 [ «Аргументы Недели» ]

В Калининградской области девушка умерла, не дождавшись помощи от врачей
pixabay.com

23-летняя жительница калининградского Балтийска Лина Ковалевская умерла, не дождавшись профессиональной помощи медиков, утверждают ее близкие. Следственный комитет начал проверку.

Родственники девушки винят во всём медиков на смене, которые, по их словам, были в состоянии алкогольного опьянения.
Девушке дома внезапно стало плохо, у неё поднялась температура, онемела шея. Родственники попытались вызвать скорую помощь, но им ответили, что все бригады на момент вызова заняты. Тогда они сами отвезли ее в больницу. Но то, что они там увидели, повергло их в шок. Вся бригада врачей была пьяна. Позднее приехали врачи из Калининграда, но уже было поздно.

Как позже выяснилось, у девушки был отек легких.

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