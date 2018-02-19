На хоккейном матче в Пхенчхане чуть не погиб восьмилетний мальчик

Канадский полицейский Фрэнк Мартино и его коллега из Южной Кореи Йон Ги Мин спасли жизнь ребёнку во время матча между сборными Канады и Чехии на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Около входа на арену юный болельщик подавился рисовым пирогом и рухнул на землю без сознания, чуть не задохнувшись. Инцидент случился прямо во время игры, но бдительные стражи порядка успели оказать ему первую помощь. Имя и национальность ребенка не разглашаются.

Полицейские получили грамоты за свой поступок от управления провинции Канвондо, в которой находится столица Олимпийских игр этого года.