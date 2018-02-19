Охотник 10 часов шел по зимнему лесу, чтобы помочь другу

Пермский охотник на протяжении 10 часов шел из леса на лыжах до ближайшего поселка, чтобы вызвать медпомощь другу. Об этом сообщается на сайте регионального Министерства здравоохранения.

Мужчины приехали на снегоходе на охоту в Гайнинский район Пермского края. С собой у них были лишь мобильные телефоны, однако в лесу связи нет. В походе один охотник получил серьезные травмы в аварии, не мог идти самостоятельно. Пострадавший мужчина находился в заброшенном доме в 100 километрах от поселка Гайны. У него была черепно-мозговая травма и обморожение ног.

В сторону заброшенной деревни вылетел вертолет Ми-8 с врачом-реаниматологом санавиации и бригадой спасателей на борту. Отмечается, что пермская санавиация впервые спасла пациента в темное время суток. До мужчины пришлось лететь больше трех часов. Спасателям на носилках пришлось транспортировать пациента к вертолету, так как рядом с самой избушкой из-за деревьев и глубокого снега вертолет посадить не удалось.

В вертолете пострадавшему оказали необходимую помощь. Как отметил главный врач больницы Анатолий Касатов, сейчас состояние охотника стабильно, его здоровью ничего не угрожает.