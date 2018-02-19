Водитель Виктор Тихонов, управлявший автобусом, который врезался в подземный переход на "Славянском бульваре", рассказал журналистам свою версию аварии. Автобус в какой-то момент стал неуправляем.

Тихонов рассказал, что он приехал на остановку у станции метро "Славянский бульвар", высадил людей, развернулся на Минской улице и встал на остановке, поставив машину на ручник. Посадив пассажиров, он увидел, как подъехала "Газель" и поморгала фарами, чтобы он уступил ей место. Водитель решил проехать чуть дальше.

После снятия с ручного тормоза автобус должен быть ехать медленно, но автобус рванул с места. Нажатие на тормоз, по словам водителя, не помогало, "педаль словно колом стояла". Как рассказал Тихонов RT, он делал все возможное, чтобы объехать пешеходов, так как на выключение зажигания и экстренную остановку двигателя не осталось времени и "расстояния совсем не было".

"Это техническая неисправность автобуса... То ли это электроника, может, масло попало в двигатель, поэтому сзади черный дым шёл из выхлопной трубы", — добавил он.

Как сообщалось ранее, в интернете появилось видео, снятое вскоре после того, как автобус въехал в переход на станции метро "Славянский бульвар" в Москве. Инцидент произошел 25 декабря, автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар".

"Группа ГАЗ" по результатам предварительного анализа трагедии, произошедшей у станции метро "Славянский бульвар", сообщила, что автобус двигался со значительным отклонением от маршрута следования.