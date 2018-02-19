На станции метро "Чистые пруды" молодая москвичка упала на рельсы
19 февраля 2018, 19:12 [ «Аргументы Недели» ]
Школьница упала на пути на станции московского метро "Чистые пруды" Сокольнической линии, отделавшись ушибами и растяжением. Машинист электропоезда вовремя применил экстренное торможение.
15-летняя москвичка упала с платформы на станции "Чистые пруды" в 17:35. Она внезапно почувствовала головокружение.
Сейчас школьница остается в полиции с инспектором по делам несовершеннолетних. Полицейские ожидают прибытия родителей девушки.
Инцидент не повлиял на работу московского метро.
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