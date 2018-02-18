В Балашихе крыша автостоянки рухнула на автомобили

Крыша автомобильного ангара на Рождественской улице в Балашихе обрушилась под весом выпавшего снега.

Кровля обвалилась и придавила стоявшие внутри автомобили, повреждения получили два десятка машин.

Но это неофициальная информация, по другим данным их в два раза больше.

Общая площадь обрушения составила 450 кв. метров. Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время выясняется сумма ущерба.

Сейчас рухнувший железный навес сильно мешает проезду автомашин. По словам местных жителей, ангар был построен еще в советское время.