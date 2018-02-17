Водолазы ищут двух человек, провалившихся под лед Москвы-реки

Компания из пяти парней днем 17 февраля каталась на снегоходах по Москве-реке в районе Рублево. Они выехали на лед и под тяжестью техники провалились. Троих мужчин вытащили из воды, их жизни ничего не угрожает.

Двоих еще не нашли. Одна из тех, кого затянуло под лед, девушка.

"Рискуя собственной жизнью, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии при помощи веревки и спасательного круга вытащили на берег трех мужчин. В воде, предположительно, еще могут находиться двое. Их поиски продолжаются", - сообщили в столичном управлении Росгвардии.