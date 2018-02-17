Россотрудничество примет меры после атаки на РЦНК в Киеве

Украинские националисты ворвались в здание Россотрудничества в Киеве. По данным очевидцев, во время захвата в здании находились дети из театральной студии. Всего в здании в тот момент находилось около 100 взрослых и детей.

Как рассказал глава культурного центра Константин Воробьев, националисты причинили зданию огромный ущерб, разгромив экспозицию, посвященную певцу Шаляпину. На стенах на разных этажах штурмовики оставили надписи «Геть ФСБ», «Смерть России», а сами скандировали «Мир Донбассу - смерть Кремлю». Несмотря на прибытие полиции, радикалы продолжали буйствовать. Погром продолжался около часа. Туда прибыли представители мониторинговой миссии ОБСЕ. Задержан никто не был.

Москва по дипломатическим каналам предпримет все необходимые шаги в связи с нападением на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Киеве, заявила РИА Новости глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова. В воскресенье ожидаются новые акции радикалов, сотрудникам агентства предписано не выходить на работу до вторника.