"Скорую" в Новосибирске девушка прождала 15 часов

Жительница Новосибирска 15 часов ждала «скорую» после вызова. Девушка рассказала об этом в соцсетях, пожаловавшись на «неоперативность медиков». Но сочувствия она не увидела.

У девушки была высока температура (выше 38 градусов), которую она никак не могла сбить до нормы, она вызвала «скорую» утром, в обед к ней наведался фельдшер, который уточнил, что не стоило сбивать температуру и дал рекомендации по лечению. Температура больной начала расти и она снова вызвала «скорую», доктор приехал уже в двенадцать часов ночи и поставил укол.

Девушка пожаловалась, что в результате у неё обострился гастрит, появились осложнения на сердце (по словам автора, у неё два порока сердца), и появились панические атаки, вызванные проблемами с сердцем. Подробности она описала на сайте «Пикабу».

Но в социальной сети читатели не согласились с жалобами девушки и осудили ее: высокая температура не повод вызывать карету «скорой». Ей посоветовали думать не только о себе, а и о людях, которые вызывают медиков с более сложными проблемами, например, с инсультом.

Также в комментариях к посту, высказалась работник медицинской службы, которая пожаловалась, что больницам не выделяют достаточное количество машин.

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