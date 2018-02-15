Опубликовано видео нападения украинских болельщиков на россиян в Афинах

Болельщики украинского футбольного клуба "Динамо" (Киев) напали на россиян в центре Афин, полицейские задержали 18 человек. В сети микроблогов Twitter появилось видео инцидента, который произошел в Афинах.

Болельщики киевского "Динамо", среди которых были и радикалы из "Правого сектора" (запрещенная организация в РФ), атаковали российских болельщиков в кафе в центре греческой столицы. В результате потасовки фанаты разгромили кафе и разбили витрины соседних магазинов.

Прибывшие на место полицейские из группы быстрого реагирования задержали 18 "болельщиков", у них изъяли холодное оружие — ножи и кастеты.

Посольство России в Греции пока не смогло оперативно прокомментировать информацию.