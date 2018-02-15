Один из пилотов потерпевшего крушение Ан-148 не имел профильного образования
15 февраля 2018, 21:38 [ «Аргументы Недели» ]
Второй пилот разбившегося в Подмосковье Ан-148 не имел высшего профильного образования, он закончил только десятимесячные курсы переподготовки из бортпроводников, сообщают источники.
Пилот прошел курсы переподготовки в летчика из бортпроводника. Практику он проходил на базе компании «Челавиа». Теоретические знания ему предоставили на Аэрокосмическом факультете в составе Южноуральского университета.
По требованию прокуратуры 12 января этого года суд признал деятельность этого учебного заведения незаконной, а из-за произошедшей трагедии Уральская транспортная прокуратура начала проверку университета.
Сообщалось, что специалисты МАК смогли получить данные речевого самописца Ан-148. Согласно им, пилоты Ан-148 не могли понять, почему приборы показывают разную скорость, выключили автопилот и стали снижаться, что делать было нельзя. Перед падением в кабине началась паника, пилоты не контролировали ситуацию.
Ранее стало известно, что в социальной сети "ВКонтакте" заблокировали несколько групп, в которых был представлен весьма странный товар. В сообществах продавали вещи с фотографиями жертв крушения пассажирского самолета Ан-148.
Как сообщалосЬ. специалисты МАК не смогут начать расшифровку второго чёрного ящика разбившегося самолёта Ан-148.