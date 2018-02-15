В Политехническом музее в Москве погиб человек

В подвале Политехнического музея во время работ по реконструкции здания произошло обрушение грунта, погиб человек, двое пострадали. Пострадавшие доставлены в больницу. Здание с 2013 года находится на реконструкции.

На месте происшествия дежурят три кареты скорой помощи. По предварительной информации, площадь обрушения составила 6 кв. м.

Историческое здание Политехнического музея находится на Новой площади, сейчас там ведется реконструкция, которая продлится до 2019 года. Экспозиция музея временно размещена на ВДНХ.

Согласно проекту музей будет разделен на два сектора: «Музей-парк» и «Классический музей». В первом секторе будут располагаться новые коллекции, лектории, центр юных инноваторов, ресторан, административно-учебная зона с библиотекой, читальными залами, лабораториями, офисами и реставрационной мастерской.

Второй сектор включит в себя огромную аудиторию на 700 мест, фойе лектория и Большой аудитории, «Галерею Материи», «Галерею Энергии», «Галерею Информации» и химическую лабораторию.