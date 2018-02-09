Новгородские медики отказались приезжать на дом к больному ребенку

Жительница Великого Новгорода обратилась на портал «Доступная медицина» с жалобой на сотрудников детской поликлиники №2. По словам новгородки, в учреждении отказались принимать вызов врача на дом.

Мать позвонила в регистратуру, чтобы вызвать врача на дом, в чем ей было отказано по причине невысокой температуры, большого возраста ребенка и возможности самим посетить поликлинику.

Аргументировали они это тем, что «температура невысокая, ребенок уже большой, и вы живете близко». Попасть к педиатру оказалось невозможным, запись уже была закрыта на несколько ближайших дней, женщина с больным сыном были вынуждены 2,5 часа просидеть в очереди к дежурному врачу.