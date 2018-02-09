Жители Омска были поражены в минувший четверг, когда на город опустилась плотная пелена. Согласно последней информации специалистов, туман на территории населенного пункта был "радиационным".

Уточняется, что причиной данного явления стали низкая температура воздуха, мощный антициклон и практически безветренная погода, передает "Свободная пресса".

Синоптик Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова рассказала, что водяной пар стал очень насыщенным, вследствие чего около земли возникло слоистое облако с малой видимостью по вертикали и горизонтали, передает "Новый Омск". Она также отметила, что туман не имеет ничего общего с радиацией, несмотря на свое название.