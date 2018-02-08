Женщина упала под поезд столичного метро на зеленой ветке

Из-за инцидента с пассажиром на Замоскворецкой линии столичного метро на южном участке были увеличены интервалы движения составов, сообщает официальный аккаунт Московского метрополитена в твиттере.

В четверг около 18.30 39-летняя москвичка по неосторожности упала на жесткий путь перед прибывающим на станцию "Кантемировская" поездом, машинист экстренно затормозил. Несмотря на то, что пассажирка все-таки оказалась под составом, она осталась жива. У женщины ушиб голеностопного сустава правой ноги.