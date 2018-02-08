Опубликовано видео последствий обстрела торгпредства РФ в Дамаске

Днем 6 февраля в здание Торгового представительства Российской Федерации в Дамаске в результате обстрела попала 120-миллиметровая мина. Жертв и пострадавших нет. Зданию нанесен серьезный ущерб.

В дипломатическом российском ведомстве резко осудили произошедший инцидент, подчеркнув, что данная вылазка террористов против представительства Российской Федерации является лишь очередным преступлением против мирного населения Дамаска в течение последних дней. RT публикует видеозапись последствий обстрела.

В настоящее время торгпредство в Дамаске законсервировано, но здание продолжает пользоваться дипломатическим иммунитетом.

Ранее, 5 февраля, российские пункты раздачи гуманитарной помощи в Дамаске подверглись минометному обстрелу со стороны боевиков. Согласно последней информации, в общей сложности на месте разорвались две мины.