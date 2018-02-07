Сибиряк спрятался от судебных приставов в мешке с картофелем

В Новосибирске судебные приставы нашли должника по кредитам в мешке из-под картошки. По информации от представителей местного УФССП, мужчина задолжал банку более 200 тысяч рублей по потребительскому договору.

В дом, где должник проживает совместно с родителями, наведались судебные приставы. Им открыла его мать, которая сообщила, что сына дома нет, и даже предложила им лично в этом убедиться. Приставы этим воспользовались и осмотрели квартиру. Их смутил лишь аромат мужского одеколона, который ощущался на кухне.

Когда приставы собрались уходить, из мешка с картошкой, стоящего на кухне, донеслось чихание. Мешок неожиданно завалился на бок и оттуда показалась голова должника. Еще больше приставов удивил внешний вид мужчины, когда тот был полностью извлечен из своего убежища: аромат парфюма дополнял элегантный костюм-тройка. Оказалось, что гражданин забронировал столик в ресторане, где его ждала девушка, и неожиданный визит должностных лиц застал его врасплох. После этого судебные приставы описали бытовую технику, мебель и электронику неплательщика.