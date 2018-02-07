Видео, как притворившийся мертвым волк отомстил охотнику

Раненый волк прикинулся мертвым, чтобы отомстить охотнику в Казахстане. Охотник, к счастью, отделался испугом. Видеозапись происшествия, которое случилось в начале февраля, появилась в Сети.

Когда один из мужчин толкнул волка ногой, тот вскочил, напал на обидчика и даже повалил его на снег. На выручку товарищу пришли другие охотники. Местные СМИ сообщают, что в результате волк все же погиб. Пинавший его человек не пострадал.