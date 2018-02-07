Семью с малолетним ребёнком обнаружили в землянке у теплотрассы

В конце января в Ангарске Иркутской области в землянке у теплотрассы производственного предприятия обнаружили молодую семью с маленьким ребёнком.



Как сообщает портала "Телеинформ", 22-летняя женщина жила в ней со своим сожителем и маленькой 2-летней дочерью. В настоящее время девочку у матери изъяли и поместили в медучреждение на обследование. Что заставило женщину жить в таких условиях - установит следствие.