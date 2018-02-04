Мужчина, устроивший стрельбу в центре Москвы, скрылся на автомобиле Maserati

В Москве сотрудники правоохранительных органов разыскивают неизвестного мужчину, устроившего стрельбу в Мещанском районе столицы. Известно, что подозреваемый в стрельбе скрылся с места происшествия на автомобиле Maserati.

О том, что в районе дома номер 8 на Малой Сухаревской площади около кафе неизвестный мужчина открыл стрельбу, ранее сообщали СМИ. В результате стрельбы пострадал один человек - охранник ресторана. Как передает РЕН-ТВ, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

После стрельбы в кафе на Малой Сухаревской площади объявлен план "Перехват". Скрывается водитель автомашины Maserati с номерами 888, - передает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

Уточняется, что "стрелок" уже задержан, а на его машине скрывается знакомый, который является очевидцем и свидетелем конфликта. Автомобиль разыскивается по всем административным округам, принимаются меры к задержанию водителя.