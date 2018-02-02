Нетрезвый пассажир рухнул на рельсы в московском метро

На станции метро "Таганская" Кольцевой линии метрополитена упал на рельсы 19-летний парень. На момент происшествия он находился в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Происшествие случилось сегодня ранним утром. Студента подняли на платформу и отправили в отделение полиции. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности за нахождение в нетрезвом виде. На движение поездов инцидент не повлиял.

Вчера появились подробности инцидента на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена в Москве. Девушка погибла на станции метро "Пушкинская". Пассажирка наклонилась перед прибывающим на станцию поездом.