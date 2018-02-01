ФСБ задержала звезду сериала «Детективы» за частный сыск

Сотрудники Федеральной служба безопасности ФСБ задержали Алексея Насонова. Экс-полицейский подрабатывал по прежней специальности, возможно, с нарушениями закона.

30 января 2018 года в "Детективное агентство Алексея Насонова" прибыла группа сотрудников Управления "М" ФСБ. Они провели обыск, после чего глава агентства был задержан, после допроса его отпустили. Мероприятия прошли в рамках уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщает УРА.РУ. Сейчас решается дальнейшая судьба телезвезды.

Алексей Насонов работал в Москве участковым, имеет звание майора полиции. В 2006 году был приглашен на главную роль в телесериале "Детективы". "Детективное агентство Алексея Насонова" работает в столице более 5 лет.









кадр из сериала