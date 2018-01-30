На строительстве метро в Москве погибли два человека

Жертвами возгорания строительных бытовок на территории строящейся станции метро в районе Косино‐Ухтомский на востоке столицы стали два человека. Пожар полыхал на площади в двадцать квадратных метров.

После ликвидации пожара в Проектируемом проезде №598 при разборе завалов спасатели обнаружили тела двух погибших, сообщает "Свободная пресса". В 00:45 по московскому времени возгорание было ликвидировано.

Ранее сообщалось, что ребенок, пострадавший в воскресенье, 28 января, при пожаре в многоэтажном доме в подмосковном Красногорске, умер в больнице. Появляются подробности о погибших и пострадавших в результате пожара.