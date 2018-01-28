На фиолетовой линии метро Москвы произошел сбой

Поезда на Таганско-Краснопресненской линии московского метро следуют с увеличенными интервалами. Как объявили по громкой связи на станции "Планерная", задержки в движении возникли по техническим причинам.

Очевидцы говорят, поезда стоят по 10 минут на станциях. Вероятно, причиной всему стала поломка поезда. Однако эти данные официально не подтверждены. Составы ходят с увеличенным интервалом на северном участке фиолетовой ветки по направлению в центр.

В четверг утром пассажир упал на рельсы на станции метро "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии. Из-за ЧП движение поездов на северном участке фиолетовой ветки столичной подземки было частично ограничено.