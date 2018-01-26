Уволенная санитарка рассказала, почему оставила пациента на улице

Санитарка Городской больницы Сочи, уволенная за то, что вместе с коллегой вывезла на улицу на кресле-каталке пациента и оставила его там, объяснила свой поступок. По словам женщины, пациент вел себя агрессивно и хамил.

Поводом для того, чтобы вывезти больного человека на улицу стало его желание покурить. Кроме того, мужчина вел себя непристойно и даже мешал другим больным. Тем самым его хотели как-то успокоить, а позже за ним вернуться.

О разгоревшемся скандале и увольнении медсестер после ролика, где они его вывозят на улицу и оставляют, пациент услышал от журналистов. "Попросил девочек, они меня вывезли на каталке покурить. Вывезли, сел на корточки… А зачем их уволили? Я же извинился перед главным врачом. Сам оскорблял их ни за что. Был тогда еще не совсем трезв", - удивился мужчина.

Напомним, инцидент произошел накануне утром. В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как двое медработников вывезли пациента на каталке и оставили на улице.