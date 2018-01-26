Полицейский автомобиль сбил мчавшуюся по Москве на собачьей упряжке пенсионерку

На востоке Москвы сегодня под служебный автомобиль полиции попала 64-летняя женщина на санях, запряженных собаками. Необычная авария произошла днем в районе Метрогородок.

Находившийся за рулем служебного автомобиля старший сержант полиции немедленно оказал пострадавшей первую помощь и сообщил о столкновении в дежурную часть. Перед столкновением собака в упряжке резко изменила направление движения, что и могло стать причиной необычного происшествия. Установлено, собачья упряжка двигалась навстречу служебному автомобилю полиции.

Полицией проверяются обстоятельства данного происшествия и выясняются причины случившегося.