Полицейский автомобиль сбил мчавшуюся по Москве на собачьей упряжке пенсионерку
26 января 2018, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]
На востоке Москвы сегодня под служебный автомобиль полиции попала 64-летняя женщина на санях, запряженных собаками. Необычная авария произошла днем в районе Метрогородок.
Находившийся за рулем служебного автомобиля старший сержант полиции немедленно оказал пострадавшей первую помощь и сообщил о столкновении в дежурную часть. Перед столкновением собака в упряжке резко изменила направление движения, что и могло стать причиной необычного происшествия. Установлено, собачья упряжка двигалась навстречу служебному автомобилю полиции.
Полицией проверяются обстоятельства данного происшествия и выясняются причины случившегося.