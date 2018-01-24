В Челябинске из-за мороза лопнули трамвайные рельсы

Сегодня, 24 января, около 10 часов, на проспекте Победы между остановками Косарева и Краснознамённая лопнула трамвайные рельсы.

Трамвай сошел с рельс. По счастливой случайности никто из пассажиров не пострадал. На поломку приехал спецкран и поставил трамвай на место. Движение электротранспорта восстановили буквально за час.

Такое же происшествие случилось вчера вечером на том же путепроводе, только возле остановки «улица Российская». В социальных сетях пришли к мнению, что причиной может являться аномальный мороз, который в последние пару дней сковал Челябинск и область. По заявлениям синоптиков, температура воздуха на Южном Урале держится ниже климатической нормы на семь и более градусов – ночью столбик термометра опускается ниже 30 градусов мороза.