Учёный пытался вывезти в Иран секретную информацию о флагмане ВМС Украины

В киевском аэропорту "Борисполь" задержан гражданин Украины, направлявшийся в Иран с данными об устройстве гидроакустического оборудования на фрегате "Гетман Сагайдачный" — флагмане украинских военно-морских сил страны.

55-летний сотрудник одного из исследовательских институтов Украины был задержан в зоне таможенного контроля киевского аэропорта Борисполь на основании решения суда. Он подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 333 УК Украины. Подчёркивается, что данные об этом комплексе являются военной тайной Украины.

В данный момент флагман украинского флота находится на очередном ремонте на заводе президента Украины Петра Порошенко "Кузня на Рыбальском".