Задержан ученик, подозреваемый в нападении с топором на школу в Улан-Удэ

Утром в пятницу, 19 января, стало известно о задержании ученика, который подозревается в нападении на школу в Улан-Удэ. Об этом сообщается сегодня сайте регионального управления СК России.

Предполагается, что молодой человек напал на семиклассников с топором. Кроме того, он бросил в класс бутылку с воспламеняющейся жидкостью, вследствие чего в здании учебного заведения вспыхнул пожар, передает РИА "Новости".

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних". В настоящий момент устанавливаются мотивы нападавших, а также выясняются подробности о состоянии пострадавших учеников и учителя.