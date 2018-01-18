СМИ: автобус, въехавший в переход на Славянском бульваре, был разукомплектован

Эксперты, которые обследовали автобус, въехавший в подземный пешеходный переход у "Славянского бульвара" в Москве незадолго до Нового года, заявили, что машина была разукомплектована. Предъявлено обвинение водителю, устроившему ДТП у метро "Славянский Бульвар"

В автобусе был снят предохранитель блокировки движения, который не дает ему ехать с открытой дверью. Отсутствие детали установили эксперты завода-изготовителя, которые на этой неделе осмотрели машину с водителем-испытателем, сообщается в группе Mash в соцсети "ВКонтакте". Причем водитель Виктор Тихонов впервые сел за руль этого автобуса.

Трагедия у метро "Славянский бульвар" произошла днем 25 декабря. Автобус въехал в подземный переход, в результате погибли четыре человека. Еще 11 человек пострадали. Сегодня стало известно, что заявления на выплаты материальной помощи оформили семьям всех погибших в аварии у метро "Славянский бульвар".