Солдат-срочник погиб под гусеницами танка под Челябинском

Под Челябинском солдат-срочник погиб под гусеницами танка. Трагедия произошла 17 января во время проведения плановых занятий. Собрана специальная комиссия для выяснения деталей происшествия.

Предварительно, парень находился рядом с танком, когда попал под него. По правилам безопасности, он там не должен был находиться. Травмы, которые получил молодой человек, оказались смертельными.

Данные личности погибшего, его возраст и место, откуда прибыл на службу, пока не сообщаются.

Пресс-служба Центрального округа Министерства обороны РФ прокомментировала "Аргументам недели" это происшествие: «17 января 2018 года в ходе плановых занятий по вождению боевых машин в результате грубого нарушения требований безопасности получил травмы, несовместимые с жизнью, механик-водитель танка.



Для установления причин и обстоятельств произошедшего на месте работает комиссия штаба военного округа»