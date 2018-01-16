В Москве вооруженный граблями житель Украины напал на сотрудников «Пятерочки»
16 января 2018, 07:38 [ «Аргументы Недели» ]
Неадекватный уроженец Украины устроил дебош в магазине «Пятерочка» на Преображенском Валу на востоке Москвы. Выкрикивая угрозы с садовым инструментом в руках, он начал нападать на работников магазина.
С криками «Убью!» он попытался ударить в голову одного из мужчин, затем ранил сотрудника другим неизвестным предметом в плечо, крича «Порешаю!».
Нападавшего задержали. Им оказался 34-летний неработающий украинец. Он был доставлен в отдел полиции. Правоохранители устанавливают его мотивы нападения на магазин. Обстоятельства произошедшего выясняются.