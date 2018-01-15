Хулиганство снаружи - безразличие внутри

9 января в детской поликлинке на улице Горького в Твери произошло, казалось бы, рядовое проишествие - кто-то бросил в окно камень..



Как сообщает тверской портал "Афансий.Биз", в этот момент у окна стояла тверитянка Юлия. Камень не сильно её задел, но осколки от стекла засыпали её дочь, благо девочка не пострадала. Но самое неприятное началось после, когда заведующая поликлиникой предложила пострадавшей самой разбираться с неприятностями и звонить в полицию. Сейчас хулигана пытаются разыскать по записям с камер видеонаблюдения.