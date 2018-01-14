В Петербурге мать с ребенком выпрыгнула из окна горящей квартиры

Спасаясь от огня, женщина с маленьким ребенком выпрыгнули из окна на восьмом этаже. Инцидент произошел сегодня днем на Софийской улице в Северной столице.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, возгорание произошло в трехкомнатной квартире, в комнате обгорела обстановка на площади 10 квадратных метров. Огонь вспыхнул в 15.27. Первые пожарно-спасательные подразделения были на месте в течение восьми минут. Через 20 минут пожар локализовали.

В МЧС сообщили, что и женщина, и ребенок остались живы, их отвезли в больницу. Женщина при падении приняла основной удар на себя.