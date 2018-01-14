Мужчина выстрелил в дебошира, который прыгал по его машине в Москве
14 января 2018, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]
Инцидент произошел в ночь на воскресенье около Белорусского вокзала. Между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из них прыгал на кузове машины другого и повредил зеркала.
Когда хозяин автомобиля потребовал слезть с кузова, он полез на него с кулаками. Владелец машины выстрелил из травматического оружия в воздух, затем в ногу оппонента.
Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Советский многоразовый космический челнок сделали в США