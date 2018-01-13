В метро Москвы мужчина получил сильные ожоги

ЧП произошло сегодня в полдень на станции "Бульвар Дмитрия Донского". Мужчина спрыгнул на пути. Поезда на станции в этот момент не было. Мужчину удалось достать с путей, но он сильно пострадал.

Пострадавший получил электротравму, электроожог 1, 2, 3 степени на обеих кистях. Его поместили в ожоговую реанимацию НИИ им. Склифосовского, пишет ТАСС.

На время было снято напряжение, сейчас поезда на этом участке ходят в обычном режиме.

Сбой в расписании поездов также произошел вечером 11 января на Люблинско-Дмитровской линии. Инцидент произошел на участке линии от станции "Волжская" до станции "Чкаловская" по направлению в центр.

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