Здание общепита обстреляно из гранатомета под Одессой

Сегодня ночью в здание общепита города Белгород-Днестровский был произведен выстрел реактивной противотанковой гранатой (предположительно РПГ-22), сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины.

С места происшествия был изъят цилиндрический тубус, предположительно от РПГ, а также металлические фрагменты, возможно, от противотанковой гранаты РПГ-22, найдена дорожная сумка, в которой, скорее всего, проводилась транспортировка боевого оружия. Стена здания разрушена.

Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство".