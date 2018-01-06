Пассажирский автобус перевернулся в Баку
6 января 2018, 19:21 [ «Аргументы Недели» ]
Пассажирский автобус перевернулся и съехал в овраг в Азербайджане. Авария произошла на территории поселка Зыг недалеко от Баку. По предварительным данным, 12 человек пострадали.
Среди пострадавших трое детей. По словам очевидцев, автобус двигался на большой скорости. Полиция проводит проверку по факту инцидента.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в Починсковском районе на 211-м километре федеральной трассы произошло дорожное происшествие с участием легкового автомобиля и бензовоза. В аварии погибли пять человек.