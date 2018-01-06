Пассажирский автобус перевернулся в Баку

Пассажирский автобус перевернулся и съехал в овраг в Азербайджане. Авария произошла на территории поселка Зыг недалеко от Баку. По предварительным данным, 12 человек пострадали. Названа причина ДТП с участием бензовоза под Нижним Новгородом

Среди пострадавших трое детей. По словам очевидцев, автобус двигался на большой скорости. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в Починсковском районе на 211-м километре федеральной трассы произошло дорожное происшествие с участием легкового автомобиля и бензовоза. В аварии погибли пять человек.