Хирурги извлекли из желудка женщины в Бурятии 150 железяк: гвоздей и болтов

Жительница Иволгинского района пока находится в реанимации после хирургической операции по извлечению из ее желудка целых 152 железяк. Как попали гвозди, гайки, болты и прочие железки в желудок 74-летней женщины, и сколько они там пролежали, врачи пока не догадываются.

Хуруги отметили, что внутренние органы - стенки желудка, горла и пищевода пациентки - женщины не были повреждены.

Пенсионерка находилась на лечении в сосудистом центре Республиканской клинической больницы Бурятии. Но после лечения у нее не спадала высокая температура. Врачи назначили дополнительное обследование. Во время эндоскопии у нее обнаружили и вынули четыре гвоздя. После фиброэзофагогастродуоденоскопии стало известно о нахождении огромного числа инородных предметов в ее желудке. После этого врачи решили прооперировать пациентку.

"Длинные гвозди, крупные шурупы, болты, гайки, дверные шпингалеты, отрезки арматуры длиной до 15 см и даже серебряная цепочка 925 пробы - всего 152 железных предмета", - сообщили в больнице. Они даже начали окисляться.