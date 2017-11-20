После анонимного сообщения о бомбе проверяют Останкинскую башню
20 ноября 2017, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 20 ноября, сотрудники правоохранительных органов столицы начали проверку Останкинской башни. Ранее сегодня аноним сообщил по телефону о том, что в здании телебашни заложено взрывное устройство.
Специалисты проверяют помещения, однако эвакуация пока не проводится, передает днем РИА "Новости" информацию источника в экстренных службах Москвы.
Напомним, что Останкинская башня расположена по адресу: улица Академика Королева, 15. Полиция пытается установить личность сообщившего о бомбе.