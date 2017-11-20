Энергетики «Челябэнерго» поучаствовали в учениях штаба по энергобезопасности

Энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» инициировали масштабные региональные командно-штабные учения, направленные на ликвидацию массовых отключений электросетевых объектов Южного Урала из-за опасной погоды.



Специалисты «Челябэнерго» во время учений отработали четкий алгоритм взаимодействия с региональным Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения жителей региона. В учениях приняли участие МЧС-ники региона, специалисты ЕДДС, Магистральные электрические сети (МЭС) Урала», органы местного самоуправления, территориальные сетевые организации ООО «АЭС Инвест» и ОАО «ЧЭК» и Демская дистанция энергоснабжения.



Легенда была типична для Южного Урала в зимний период: сильное похолодание, шквальный ветер до 25 метров в секунду, обильный снегопад и метель. Из-за этого от электричества были отключены масса населенных пунктов Южного Урала в трех округах: Кыштыме, Аше и Карабаше. Всего без электроэнергии остались 40 тысяч южноуральцев.



«Челябэнерго» отправило на ликвидацию последствий стихии 15 ремонтно-восстановительных бригад, 85 специалистов, 30 единиц спецтехники; 9 резервных источников питания (РИСЭ). Этими усилиями были подключены социально значимые объекты: школы, садики, больници и т.д.



Из филиалов филиала «Челябэнерго»: Центральных, Магнитогорских, Троицких, Златоустовских электрических сетей, - отправились мобильные бригады на высоковольтные линии. Они уже не в режиме учений, а в реальном времени демонтировали поврежденный грозовой трос на воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ «АМЕТ - Симская II» длиной 4 километра и расчистили 14,7 гектаров трассы от молодой поросли и сухостоя.



Цель учений была достигнута – благодаря отработке всей цепочки технологии взаимодействия специалисты эффективно подготовились к предстоящему зимнему сезону и закрепили свои навыки в ликвидации чрезвычайной ситуации.