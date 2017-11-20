В управление по особо важным делам передали дело о стрельбе возле "Москва-Сити"
20 ноября 2017, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]
В центральный аппарат Главного следственного управления СК РФ по Москве передали уголовное дело о перестрелке рядом с "Москва-Сити".
В ходе инцидента в пятницу вечером в одном из ресторанов пострадали шесть охранников. Поручение о передаче уголовного дела для дальнейшего рассмотрения в управление по расследованию особо важных дел столичного ГСУ отдал руководитель Главного следственного управления Александр Дрыманов, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в ходе стрельбы на территории "Москва-Сити" было утеряно табельное оружие сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии.