В центральный аппарат Главного следственного управления СК РФ по Москве передали уголовное дело о перестрелке рядом с "Москва-Сити".

В ходе инцидента в пятницу вечером в одном из ресторанов пострадали шесть охранников. Поручение о передаче уголовного дела для дальнейшего рассмотрения в управление по расследованию особо важных дел столичного ГСУ отдал руководитель Главного следственного управления Александр Дрыманов, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ходе стрельбы на территории "Москва-Сити" было утеряно табельное оружие сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии.