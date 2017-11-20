Нештатная ситуация возникла на космодроме Байконур

На космодроме Байконур возникла нештатная ситуация в ходе заправки разгонного блока "Фрегат".

Согласно последним данным, он был создан для вывода первого ангольского спутника "Ангосат" на целевую орбиту. Как сообщили сегодня в РКК "Энергия", один из клапанов разгонного блока работает неисправно, вследствие чего было решено организовать комиссию, состоящую их большого количества специалистов. Они определят алгоритм дальнейших действий и сообщат, когда можно будет выполнить запуск.

Сейчас космический аппарат из Анголы полностью готов к стыковке с "Фрегатом". Плановая подготовка к пуску продолжается.