Пьяный сотрудник полиции насмерть сбил пешехода под Тамбовом

Сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил под Тамбовом пешехода.

Дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 19 ноября на одной из дорог в городе Рассказово. Нетрезвый полицейский выехал на встречную полосу и наехал на пешехода, который следовал ему навстречу по левой обочине, передает РИА "Новости". Пьяный сотрудник правоохранительных органов скрылся с места аварии.

Пострадавший получил черепно-мозговую травму и скончался в автомобиле "скорой помощи". В отношении полицейского возбудили уголовное дело. Если вина будет доказана, виновнику смертельного ДТП грозят семь лет лишения свободы.