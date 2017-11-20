Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, которого обвиняют в коррупции, заявил, что не держал "миллиарда под кроватью".

Политик заявил, что вокруг него формируется негативная оценка, запускается компромат и возникает "малоконтролируемая вакханалия". Хорошавин в городском суде Южно-Сахалинска заявил, что ни одно обвинение в его адрес к настоящему моменту не подтвердилось, а его судьба была решена еще в момент ареста.

Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова бывшего губернатора Сахалинской области, такова неприглядная участь руководителя "богатого региона".