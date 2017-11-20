У посетительницы московского бара украли шубу за 650 тысяч рублей

В одном из баров в центре Москвы посетительница лишилась шубы.

Инцидент произошел в доме 9 на улице Земляной вал после того, как женщина 1981 года рождения сняла верхнюю одежду и повесила ее на стул. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на информацию Главного управления МВД по столице, посетительница бара оставила свою шубу за 650 тысяч рублей без присмотра на несколько минут, а затем поняла, что меховое изделие украли.

По факту случившегося проводится проверка. Полиция разыскивает похитителя шубы.